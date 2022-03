Zadowolona Camila Cabello taszczy ogromną torbę, wracając z lunchu (ZDJĘCIA)

W tej drugiej wersji Camila została przyłapana 8 marca, gdy brała udział w lunchu organizowanym przez markę The Little Market z okazji Dnia Kobiet. Gwiazda skorzystała z ciepłej pogody i wyjęła z szafy zwiewną sukienkę we wzory. Look dopełniony został masywnymi, czarnymi glanami, delikatną biżuterią oraz masywną torbą, w której najprawdopodobniej znajdowały się upominki rozdawane gościom na przyjęciu.