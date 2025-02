Zagraniczni internauci podzieleni po występie Justyny Steczkowskiej: "Warszawa 2026" vs. "To krzyk, a nie śpiew"

Eurowizja 2025. Zagraniczni fani Eurowizji podzieleni po występie Justyny Steczkowskiej

Polsko, dziękuję bardzo za wysłanie tej piosenki, to mój nowy faworyt. Przesyłam ogromną miłość i uściski z Serbii! Gratulacje Polsko!; Chwileczkę! Polska podjęła właściwą decyzję? Slay; Królowa, 12 punktów z Ukrainy; Dzięki Polsko! Czas wygrać Eurowizję 2025!; Wreszcie Polska podjęła dobrą decyzję; Brawo Polsko, pewniak do top 10 , wreszcie Team Poland; Witamy Polskę ponownie w finale; Gratulacje Polsko, to jest najlepsza piosenka. Warszawa 2026; Kocham; Nadchodzi królowa Eurowizj i; Dziękuję Polsko, że nie zawiodłaś! Była najlepsza! Na pewno będzie niesamowita na Eurowizji; Taka choreografia przy takim wokalu? Zdecydowanie potencjał na wygraną - czytamy. pod postami, dotyczącymi Steczkowskiej.

Ta piosenka jest bardzo średnia, nie rozumiem osób, które myślą, że to coś rewolucyjnego; Dlaczego wszyscy krzyczą w tym roku!?; Konkurs krzyku Eurowizji Nie rozumiem, dlaczego Polska tak się tym jara; Czy wszyscy oglądaliśmy ten sam występ? Skopiowała zeszłoroczną piosenkę i performance, to to samo, ale dużo gorsze; Jedyne, co słyszałem to krzyki, nie śpiew - napisali internauci.