Zakochana Justyna Żyła pokazała NOWEGO PARTNERA: "Kocham tu być z nim" (FOTO)

Choć Piotr Żyła jest już skupiony na nowym związku z Marceliną Ziętek od wielu miesięcy, to jego eksmałżonka miała nieco mniej szczęścia. Justyna Żyła długo traktowała swoje życie prywatne jako medialną przynętę, co miało jej gwarantować krótkotrwałą popularność. Niestety dotychczasowe relacje z mężczyznami, w tym z tajemniczym "A.", szybko przechodziły do przeszłości .

Teraz najwyraźniej Żyła może dołączyć do listy potencjalnych sukcesów kolejny punkt. Jak wynika z serii Instastories jest bowiem zakochana w kolejnym tajemniczym jegomościu . Celebrytka pochwaliła się bukietem kwiatów od nowego wybranka, wspólnie spędzonym czasem na polanie, a potem także chwilami we dwoje na łóżku.

Co więcej, na opublikowanym przez nią selfie widzimy w końcu jej wybranka. Co prawda Justyna nie pokazała całej twarzy ukochanego Justyny, ale to zapewne kwestia czasu. Nie wiemy niestety, czy jest to ten sam tajemniczy mężczyzna, którego zasłoniła niedawno wielkim czerwonym sercem.