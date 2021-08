Justyna Żyła podsyca plotki o romansie Z TAJEMNICZYM BRODACZEM (FOTO)

Justyna Żyła nie pozostała jednak dłużna i po rozstaniu też dała sobie szansę, by znaleźć nową miłość. Przez jakiś czas relacjonowała fanom związek z tajemniczym "A.", którego twarzy nie chciała jednak pokazywać. Były za to fotografie splecionych dłoni, cieni o zachodzie słońca, bukiety kwiatów i romantyczne cytaty. Któregoś razu okrzyknęła "A." mężczyzną swojego życia .

Ciemne chmury nad głową Justyny najwyraźniej rozeszły się. Celebrytka, jak ma to w zwyczaju, pospieszyła z powiadomieniem fanów o swoim szczęściu. "Ja uwielbiam go..." - podpisała selfie z mężczyzną, którego personaliów i tym razem nie możemy rozpoznać. Pod grafiką z sercem, którą zasłoniła twarz mężczyzny, widać jedynie okazałą brodę (co może świadczyć o come backu "A.", który także miał brodę).