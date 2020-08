Ramówka TVN. Zakochani i profesjonalni Martyna Wojciechowska oraz Przemek Kossakowski wdzięczą się na ściance (ZDJĘCIA)

Ważne 19 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

CZY WY WIECIE ŻE KARDIOLODZY PRYWATNI SĄ ZAMKNIĘCI,A CI CO SĄ OTWARCI MAJĄ NAJBLIZSZE TERMINY WOLNE PO 16WRZESNIA? CZY WIECIE ŻE GDY WAS BEDZIE BOLEĆ W KLATCE NEDZIECIE MIEĆ KLOPOTY Z SERCEM TO NIKT WAS NIE PRZYJMNIE? A GDY POJEDZIECIE NA SOR,TO WCISNĄ WAS BEZ BADAN NA ODDZIAŁ ZAKAŹNY BO BOLI W KLATCE PIERSIOWEJ,POTEM WPISZĄ WIRUSA I ZAMKNĄ W SZPITALU NA 40DNI.TAN SIE DALISCIE PRZEKUPIĆ BONAMI ZA 500ZL TERAZ WASZE RODZINY BĘDĄ UMIERAĆ BO NIC NIE FUNKCJONUJE W SŁUŻBIE ZDROWIA.GRATULACJE