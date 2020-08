Zakochany Wojtek Gola STAJE W OBRONIE UST swojej wybranki: "To jest SŁABE, bo ma naturalne usta. MNIEJ JADU!" (FOTO)

Wojciech Gola jest jednym z czołowych rodzimych patoinfluencerów, który zdobył popularność dzięki udziałowi w programie Warsaw Shore, gdzie imprezował i podrywał dziewczyny w klubach. Tyle w naszym kraju wystarczy, by zostać celebrytą i odcinać kupony od sławy , co Gola skrupulatnie robi, organizując teraz cieszące się popularnością gale Fame MMA.

Rozchwytywany Gola musi zatem wykazywać się szczególną ostrożnością w doborze partnerek , ponieważ wielu dziewczynom może zależeć wyłącznie na wykorzystaniu popularności chłopaka. Nic dziwnego, że celebryta poważnie podchodzi do swoich związków i stara się nie afiszować, próbując tym samym chronić swoją prywatność. Niedawno jednak uznał, że jego obecna partnerka - Patrycja , która jest modelką z Poznania, zasługuje na oficjalne wprowadzenie do świata celebrytów.

Na Pudelku pojawił się artykuł o Patrycji i w komentarzach ludzie strasznie ją hejtują za usta. Patrycja się tym nie przejmuje, ale mimo wszystko jest to słabe, bo ma swoje naturalne usta - oznajmił Wojtek. W czasach, kiedy body shaming jest powszechny, co wam mogę powiedzieć? Nie hejtujcie, doceniajcie to, jak wyglądacie, cieszcie się życiem i wszystko będzie dobrze. Mniej jadu! Załączam zdjęcie Patrycji, jak była młodsza i miała takie same usta.