ZALOTNA Agnieszka Kaczorowska w siateczkowych rękawiczkach gra nogą na premierze sztuki "Ślub doskonały" (ZDJĘCIA)

Hoho 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nooo ale nikt nie pisze ze twarz przerobila na maxa? co te cizie najpierw takie pulpety jak pewna Cichodajkowa i inne, a jak juz uda im sie tluszczu pozbyc to nagle sie robia takie bitches? Toz to te same panny nikt z zasciankow bez klasy , bezwzglednie walczace o przezycie bo zachcianki to “ majom” a sloma dalej z butow wylazi