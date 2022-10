Agnieszka Kaczorowska NERWOWO odpowiada na kąśliwy komentarz internautki o POZOWANYCH zdjęciach: "Powinno być rozmazane czy jakie?"

Kaczorowska dba również o to, by jej instagramowe zdjęcia były idealne. Kilka miesięcy temu wyszło na jaw, że na rodzinne wakacje zabrała również fotografa i makijażystkę. Agnieszka jakiś czas temu "zasłynęła" również wpisem o "modzie na brzydotę", w którym jasno dała do zrozumienia, że nie zgadza się na bylejakość. Na profilu celebrytki regularnie pojawiają się fotki z chwil spędzonych z mężem i dziećmi, nierzadko również wpadają kadry z płatnych współprac.