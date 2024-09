Zalotna Julia Dybowska okupuje leżak, prężąc zgrabne ciało na dubajskim słońcu (FOTO)

Zarówno meteorologiczne, jak i kalendarzowe lato dobiegło już końca. Nie oznacza to jednak, że celebryci jak za pstryknięciem palców zrezygnują z sesji zdjęciowych w kostiumach kąpielowych wykonanych w malowniczych okolicznościach natury. Co prawda wciąż możemy cieszyć się wysokimi jak na ostatni tydzień września temperaturami, lecz chcąc rozkoszować się gorącym słońcem, nadając skórze złotego blasku, będziemy zmuszeni wybrać się w cieplejsze zakątki świata.

Julia Dybowska pręży się na leżaku

Influencerka obserwowana przez niespełna pół miliona osób za każdym razem powraca do Zjednoczonych Emiratów Arabskich z nieukrywaną radością. Patrząc na jej wzmożoną aktywność w mediach społecznościowych, to już czwarta wyprawa 32-latki do Dubaju na przestrzeni zaledwie 1,5 roku. Już od wczesnych godzin porannych relacjonowała pobyt w mekce wszystkich zwolenników żarów tropików, w pełni wykorzystując upały przekraczające nawet 40 stopni.