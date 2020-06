Zamaskowana Lady Gaga delektuje się poranną kawą w towarzystwie ukochanego (ZDJĘCIA)

Lady Gaga bez wątpienia należy do grona największych współczesnych gwiazd popu. Nic więc dziwnego, że jej życie prywatne od dawna stanowi obiekt zainteresowania mediów, a paparazzi z niecierpliwością wyczekują każdej okazji do uwiecznienia jej poczynań na zdjęciach.

W piątek Lady Gaga zaprezentowała światu swój najnowszy album Chromatica . Płyta dla wielu fanów okazała się szczególnie wyjątkowa - gwiazda postanowiła bowiem powrócić do muzyki elektronicznej. Kolejny krążek Germanotty już zdążył odbić się szerokim echem na całym świecie. W obliczu fali zachwytu ze strony wiernych wielbicieli piosenkarce nie udało się jednak uniknąć negatywnych komentarzy.

Germanotta i Michael Polansky postanowili wspólnie wybrać się na poranną kawę. Podczas wycieczki po mrożone latte Gaga nie zapomniała o ochronie przed koronawirusem - zarówno gwiazda, jak i jej ukochany wyposażyli się w maseczki. Znana z zamiłowania do ekstrawaganckich kreacji piosenkarka tym razem postawiła na prostą stylizację. Lady Gaga miała na sobie krótki top, czarne legginsy i sportowe buty, całość ożywiła natomiast różowym plecakiem Chanel.

Wygląda na to, że piosenkarka nie zamierza ukrywać uczucia do Polansky'ego przed światem. Podczas wyprawy po kawę wokalistka niemalże cały czas trzymała ukochanego za rękę. W pewnym momencie postanowiła również czule go uściskać.