Lady Gaga otwiera się na temat ALKOHOLIZMU przy promocji nowego singla: "Piłam tyle, żeby się znieczulić"

Już 29 maja światło dzienne ujrzy 6. w karierze Lady Gagi album studyjny zatytułowany Chromatica . Po ciepło przyjętym Stupid Love wokalistka wypuściła w piątek do sieci kolejny utwór, mający promować jej najnowsze wydawnictwo. Wybór padł tym razem na kawałek Rain ON Me , na którym oprócz pani Germanotty usłyszeć możemy także Arianę Grande .

"Rain ON Me" jest metaforą tych wszystkich łez i ilości alkoholu, które przyjmowałam, żeby się znieczulić. I'd rather be dry but at least I'm alive, rain on me - zdradziła.