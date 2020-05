Którą erą w karierze Lady Gagi jesteś? (PSYCHOTEST)

Działania marketingowe towarzyszące wydaniu każdej kolejnej płyty największych gwiazd światowej muzyki zwykło się nazywać w show biznesie mianem "er". Tak też w przypadku Madonny mówimy na przykład o uduchowionej erze Ray of Light, natomiast fani Lany Del Rey nadal z łezką w oku wspominają erę Born to die. Obecnie swoje wielkie święto celebrują "małe potworki", czyli oddani miłośnicy Lady Gagi, która w piątek wypuściła swój najnowszy album zatytułowany Chromatica. Z tej okazji postanowiliśmy przygotować dla Was psychotest, który pomoże każdemu ustalić najbardziej odpowiadającą względem waszego charakteru "erę". Czy Wasze serce bije w rytmie Just Dance, Bad Romance, Born This Way, Applause czy może Perfect Illusion? Przekonajcie się już dzisiaj!