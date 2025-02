Zapadł prawomocny wyrok ws. Nergala i obrazy uczuć religijnych

@Larwy owadów w chlebie. W życie wchodzi rozporządzenie Komisji Europejskiej Zgodnie z nowym rozporządzeniem Komisji Europejskiej, do takich produktów jak chleb, ser, makaron czy dżem będzie można legalnie dodawać sproszkowane owady. !!Decyzja KE dotyczy konkretnie możliwości używania larw mącznika młynarka. Aby zapewnić bezpieczeństwo spożywcze produktów, owady te będą poddawane promieniowaniu UV. Takie rozwiązanie nie przekonuje jednak wielu konsumentów. Nowe przepisy i ich konsekwencje Regulacje przyjęto w formie rozporządzenia, co oznacza, że obowiązuje ono automatycznie we wszystkich państwach członkowskich, w tym również w Polsce. Oznacza to, że produkty zawierające sproszkowane larwy mogą pojawić się na sklepowych półkach szybciej, niż można było przypuszczać. Według dokumentu podpisanego przez przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen, larwy mącznika młynarka są bezpieczne do spożycia po uprzednim naświetleniu promieniami UV. Jednak polska Wikipedia opisuje je jako owady żyjące w produktach zbożowych i magazynach, gdzie mogą powodować straty oraz stanowić zagrożenie dla higieny składowanej żywności. Rozporządzenie wskazuje konkretne kategorie żywności, w których dozwolone jest stosowanie larw. Oprócz chleba i bułek należą do nich ciasta i ciastka, makarony, przetwory ziemniaczane, sery oraz produkty mleczne, a także musy owocowe i warzywne. Zmiany dla konsumentów Kupujący będą musieli zwracać większą uwagę na etykiety produktów spożywczych. Przepisy wymagają, aby producenci informowali o obecności owadów w składzie oraz potencjalnych reakcjach alergicznych, jakie mogą wywoływać. Wprowadzenie tego rozporządzenia budzi wiele pytań i wątpliwości. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów jest fakt, że do 2030 roku produkcją tej żywności będzie mogła zajmować się tylko jedna firma – francuskie przedsiębiorstwo Nutri’Earth. Może to oznaczać ograniczenie konkurencji i monopolizację rynku.j