"Zaprzyjaźnieni" Jennifer Aniston i Brad Pitt wystąpili RAZEM na wideokonferencji (FOTO)

Brad Pitt i Jennifer Aniston byli jedną z najbardziej lubianych par showbiznesu, aż do czasu, gdy aktor związał się Angeliną Jolie . Choć wydawało się, że porzucona gwiazda Przyjaciół nigdy nie wybaczy przystojnemu eks zdrady, to w 2016 roku ich drogi znów zaczęły się krzyżować. Aktorka ponownie zbliżyła się do byłego męża, gdy ten postanowił zakończyć związek z Jolie. W zeszłym roku aktor niespodziewanie pojawił się na obchodach 50. urodzin Aniston. Jen zaprosiła go i ponoć oboje odbyli "znaczącą" rozmowę. Wówczas fani na całym świecie zaczęli spekulować na temat łączącej aktorów zażyłości.

Co ciekawe, ostatni raz para pracowała razem w 2001 roku, czyli 19 lat temu. Oboje brali wtedy udział w nagraniach odcinka The One With The Rumour w ósmym sezonie Przyjaciół.