Jennifer Aniston i Brad Pitt SPĘDZAJĄ RAZEM IZOLACJĘ? "Wszystko mu wybaczyła"

Jennifer Aniston i Brad Pitt byli przed laty jedną z najgorętszych par amerykańskiego show biznesu. Niestety, ich związek zakończył się w atmosferze skandalu po tym, jak aktor stracił głowę dla poznanej na planie filmowym Angeliny Jolie. Przez lata, jakie upłynęły od rozwodu Jen i Brada, relacje eksmałżonków były bardzo napięte, jednak niedawno doszło podobno do przełomu.





Zobacz: Ekspertka od mowy ciała analizuje spotkanie Jennifer Aniston i Brada Pitta: "Sprawiają wrażenie, jakby przeznaczenie popychało ich w swoje ramiona"





Pamiętne spotkanie Brada i Jennifer podczas gali SAG Awards wzbudziło w mediach prawdziwą sensację. Od tego czasu para podobno była coraz częściej widywana w swoim towarzystwie, przez co szybko pojawiły się plotki na temat rozkwitającego na nowo uczucia. Nie brakowało też głosów, że byli kochankowie mogą sobie dać nawet kolejną szansę.





Przypomnijmy: Jennifer Aniston i Brad Pitt wrócą do siebie po 15 latach od rozstania? "Wszystko mu wybaczyła"





Choć ewentualny powrót Brada do Jennifer brzmi jak wymarzony scenariusz dla portali plotkarskich, to para nie komentuje tych doniesień i przykłada szczególną uwagę do zachowania swoich prywatnych spraw z dala od mediów. Niewykluczone jednak, że nie do końca im się to udało, bo magazyn New Idea podzielił się ze światem dość zaskakującymi wieściami.





Jak donosi tabloid, Brad Pitt i Jennifer Aniston spędzają razem izolację w jej domu w Los Angeles. Byli małżonkowie mają ze sobą przebywać bez przerwy już od ponad miesiąca, przez co dziennikarze są przekonani o tym, że między nimi ponownie zaiskrzyło.





Całe to doświadczenie bardzo mocno ich do siebie zbliżyło. Są wdzięczni za to, co się teraz dzieje. Żadne z nich nie mieszkało z nikim innym, więc uznali, że mogą bezpiecznie spędzać czas we dwójkę - donosi informator New Idea.





Jak nietrudno się domyślić, tajemnicze źródło tabloidu uważa też, że Aniston przebaczyła byłemu mężowi wszystkie przewinienia. Aktorka podobno puściła dawne czasy w niepamięć i zgodziła się dać mu drugą szansę.





To zajęło trochę czasu, jednak wszystko mu wybaczyła. To był przełom w ich relacjach - ekscytuje się informator.





Co więcej, tabloid twierdzi nawet, że dysponuje zdjęciem, na którym widać, jak Brad Pitt wychodzi z domu byłej partnerki. To właśnie ta fotografia ma być dowodem na to, że wspólnie spędzają izolację. Niestety do tej pory New Idea postawiło na taktykę "mam, ale nie pokażę", dlatego ich doniesienia, póki co, traktowane są z dużą rezerwą.





Myślicie, że faktycznie będziemy świadkami najgłośniejszego powrotu ostatnich lat?