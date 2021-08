Zaręczyny na festiwalu hiphopowym! Dziewczyny wyznały sobie miłość przed koncertem Bedoesa

opi 36 min. temu zgłoś do moderacji 9 15 Odpowiedz

Bedoes od dawna miał odwagę, by bronić mniejszości i za to go szanuję. Nawet mogę powiedzieć, że polubiłam go, chociaż z jego krytykami czasem mogę się zgodzić. Rzeczywiście miał te piosenki, które można rozumieć, że ktoś bardzo rozzłoszczony, w złości, by się wyładować, stosował wobec kobiety przemoc seksualną. Bedoes mówił, że to co się działo w jego piosence to BDSM, bo jego zdaniem tak wygląda opis BDSM. To nie prawda, bo w zdrowym BDSM nie chodzi o wyładowanie swoich negatywnych emocji poniewierając w łóżku kobietę. Osoby, które uprawiają BDSM, a nie przemoc jednak nie robią tego pod wpływem wściekłości, by sobie ulżyć tylko dla zadowolenia. Brutalność, by się dowartościować, czy pokazać komuś kto tu rządzi, to nie żadne uczucie. Niejeden hetero, by drugiemu coś pokazać, to i swojemu wrogowi zdjąłby spodnie, zgwałcił i oddał mocz na jego twarz. To nie ma nic wspólnego z miłością do kobiety. Takie praktyki seksualne, brutalność seksualna są wykorzystywane też w złych celach. To nie będzie związek ludzi (choćby przelotny) dbających wzajemnie o swoją satysfakcję. W szkole mieliśmy taką nauczycielkę, która jak była zła na męża, który ją zdradzał, to poniżała dzieci. Każdy wiedział, że jak stosowała nasilone poniżanie i przemoc, to dzień, lub kilka wcześniej jej mąż coś nawywijał. Też to co robiła przypominało może trochę BDSM, ale to nie było BDSM, chociaż czynności podobne (np. bicie, wyzywanie, obrażanie) tylko przemoc słowna i fizyczna wobec dzieci. Słowna wobec dziewczynek, a wobec chłopców nawet fizyczna. Niestety nikt nic z tym nie zrobił, u dyrektora wystarczyło, ze nauczycielka powiedziała, że dzieci są niegrzeczne. Nie, to nie jest dobre, że ktoś jest wściekły i przez to wyżywa się na innych ludziach. To nie jest potrzeba seksualna typu sadyzm, masochizm, ale chęć wyładowania się. Taka osoba często nawet nie ma potrzeb sado-masochistycznych i tylko robi to po złości, albo ze względu na to, że czuje się źle sam/a ze sobą. Szuka jakiejś łatwej ofiary, bo osoba, która zawiniła jest poza zasięgiem, albo znacznie trudniej byłoby się wyżywać na sprawcy, który sprowadził nieszczęście do życia. Nauczycielka chciała odzyskać męża, więc nie na niego wyładowywała złość, tylko na dzieci, które nic nie miały wspólnego, że mąż chodzi do kochanki z tej samem miejscowości. Dzieci jedynie mogły widzieć, że mąż nauczycielki wchodzi do domu kochanki, w końcu był taki czas, że każdy o tym wiedział.