Zaspana Małgorzata Rozenek i jej koczek jadą odwiedzić notariusza (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek ciężko pracuje na to, by utrzymać swoją mocną pozycję w show biznesie. Celebrytka wraz ze swoją świtą niemal codziennie jest na planie kolejnego "secret projectu", a po nagraniach wyrabia nadgodziny, zachwalając na Instagramie swoim fankom rozmaite produkty. Prawdziwym hitem była pamiętna reklama kosiarki, a obecnie Gonia namiętnie zachęca m.in. do kupowania... wody.