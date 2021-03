Zdesperowany brakiem koncertów Marcin Miller postanowił się przebranżowić. Zakłada... HURTOWNIĘ JAJ: "Ja jestem człowiek czynu"

Covid-19 całkowicie odmienił codzienność wielu Polaków, także tych sławnych. Konsekwencje pandemii koronawirusa odczuły na własnej skórze również najpopularniejsze gwiazdy estrady, które jeszcze do niedawna nie mogły narzekać na brak angaży i - co za tym idzie - astronomiczne przychody. Trudne okoliczności zmusiły wiele z nich do znalezienia innych alternatyw zarobkowych.