Zdezorientowana Natalia Siwiec zmieniła zdanie na temat zakazu aborcji? Znowu znalazła się w ogniu krytyki: "SAMA SOBIE PRZECZYSZ"

Anna 24 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Ona pisze i nie wie co, bo ona nie rozumie co się mówi ,ona czyta teks bez zrozumienia , polityka czy wiadomość i z kraju i ze świata to dla niej za dużo. Ona zobaczy cis u kogoś to też publikuje i nie wie po co tylko po to aby być na czasie. Spytakcue ja o covid 19 , to też powie że to marka ubrań lub perfumy . Nie wymagamy od kogoś kto zamiast mózgu ma faworki w głowie