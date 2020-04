Marcela Leszczak wspomina moment, gdy dowiedziała się o ciąży i wyznaje: "Mój syn, który też był płodem, jest całym moim światem"

Hhhhh 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

I bardzo fajnie, że ma taką opinie! To jest inspirujące dla kobiet które zastanawiają się co zrobić, sama mówi o wątpliwościami i to jak życie się zmieniło i to że nawet wtedy można być w końcu szczęśliwym. I to jest dobre, nie narzuca nikomu co mają robić, opisała swoją decyzje. I dobra jest też możliwość przeprowadzenia aborcji w innych przypadkach. My chcemy mieć wybór. Opinii i jest wiele, chodzi o wzajemny szacunek do opini odmiennych. A abstrahując od kwestii etycznych i poglądów, zablokowanie aborcji sprawi że kobiety będą umierać, będę robiły nielegalne aborcje, które nie zawsze będą się dobrze kończyć. Będą wyjeżdżać z kraju i przeprowadzać aborcję tam, a na tum będzie tracił budżet. Każdy zakaz sprawia, że czarny rynek rośnie w siłę. Zyskują na tym tylko organizacje przestępcze.