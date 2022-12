Zdjęcia Leo Messiego odbierającego Puchar Świata w biszcie wywołały falę kontrowersji. Katar SIĘ TŁUMACZY! (FOTO)

Monia 14 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Telepatycznie gratulowałam , wspierałam , nowość dla mnie , poniewaz nie angazuje sie w sporty drużynowe w ogole w sport . W ogole W ogole Informowałam że po wakacjach wroce do polityki , nie wrociłam . Sporobuje , ok , zobacze czy sie da . I tak patrzac na sylwetke tego sportowca , to wiem ze Messi bardzo wspierał, pocieszał kolegow z drużyny, opiekował sie nimi . Fajne że się podzielil tym ze mna, myśli a potem robi . ...Polsce nie kibicowałam ponieważ, też nie mogłam dojść czemu , troche to trwało u mnie , wiedziałam tylko że nasi mają dług wobec kibiców , trwało a mecze już w toku , .- już wiem . Naczytałam się bardzo nieprzychylnych artykułów o Lewandowskich i moja niechęć trwa, zostało mi, na Pudelku komentarze są okropne . Lewandowscy jako rodzina nie sa kochani w kraju a Robert jest bardzo utytułowany . Trudno ... Wy wspieraliście ... Fajnie gdyby Polacy sie zmienili , to wtedy kto wie - ktos zawsze poprowadzi :) ,moze ja . Moze sie uda , ale musi zie zmienić nastawienie Polaków , bo inaczej nie poprowadze jak Argentyne ... Zawsze wszystko sie sprawdza , nie bedziecie wierzyć jak bede pisać, podam wam cv tresc zdarzen mojego udziału, bo nie było was obok mnie . Nigdy nikt nic nie wie