Zenek Martyniuk zachwyca się wnuczką i zapewnia, że Daniel i Ewelina zażegnali kryzys: "Świetnie sobie radzą jako rodzice"

Choć o Danielu Martyniuku jest od dłuższego czasu wyjątkowo cicho, niełatwo zapomnieć wybryki syna "króla disco polo". 30-latek dał się we znaki całej rodzinie, a w mediach błyskawicznie zyskał miano patocelebryty.

W małżeństwie Daniela i Eweliny od początku nie działo się zbyt dobrze. Między rodzicami małej Laury często dochodziło do sprzeczek, które nierzadko kończyły się interwencją bliskich, a raz nawet policji. Martyniuk miał też zastrzeżenia co do wierności żony, nazywając ją publicznie nimfomanką. Wielokrotnie deklarował również, że pragnie zakończyć małżeństwo, zapowiadał walkę o córkę, a winą za całe zło obarczał teściów.