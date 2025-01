Zenek Martyniuk ZAPRZECZA medialnym doniesieniom o zakupie domu w Hiszpanii. "Żadnego tam nie mam"

Ok. 100 lat temu w Łodzi pewien fabrykant nie-Polak miał problem z bratankiem. Który się do niczego nie nadawał, ale którego wypadało utrzymywać, bo rodzice tegoż zmarli na jakieś choroby w czasie I wojny św., no a jak by wyglądał wobec gminy ż. nie udzielając bliskiemu krewnemu pomocy? Mieszkanko, ubranie i jedzenie zapewnili, ale próby dania mu pracy w tej fabryce zawiodły. Robotnikiem fizycznym zostać nie mógł, zresztą by jeszcze do jakiejś maszyny wpadł, a na gryzipiórka się nie nadawał, już nie mówiąc, że na kierownika dla trzech gryzipiórków, czego może najpierw próbowano. W końcu bogacz skapitulował, dał bratankowi lokum w jakimś budyneczku na terenie fabryki, ale wychodzącym na ulicę. I za utrzymanie przydzielił pracę: bratanek miał codziennie kilka razy rozglądać się, czy oto ulicą nie nadjeżdża Mesjasz na białym koniu. Gdyby jechał, typek (już nie najmłodszy bynajmniej) miał biec do bogacza z informacją o tym. Taka "praca". Tu - chyba podobnie, tyle że syn, a nie bratanek. Do sensownej pracy się nie nada. Niech Presleya tam wygląda czy co.