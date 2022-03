Zero zaskoczenia: "Awantura" Korwin Piotrowskiej z Wojewódzkim była USTAWKĄ. "Fajnie by było, jakbyś rzuciła książką i wyszła, dobra?"

xyz 1 godz. temu zgłoś do moderacji 161 16 Odpowiedz

Pudel, boli nie?! Te odcinek był m.in. o Was, tj. o internetowej „szczujni”, podającej się za dziennikarzy, a nie zainteresowanej niczym innym niż „klikbajtami”. Dzisiejszy tytuł najlepiej to pokazuje! Sami się łapiecie, kręcicie g*wnoburzę, a później twierdzicie, że to oczywista ściema. I to pseudooburzenie, że ktoś w tym kraju używa niecenzuralnych sformułowań... ciekawe jak tam u Was w biurze sytuacja wyglada?!