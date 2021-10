Zestaw Maty w McDonald's robi furorę. Wiadomo, jaką sumę mógł zgarnąć raper!

Ała 9 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Włączyłam dla rozeznania skąd fenomen gościa.Wszystko jest tam złe oprócz teledysków.Raper z kluchą w gębie, manierą nie do zniesienia jadący na wyświechtanych wersach,przenośnie pauzy to wszystko już jest.Na zbitkach wulgaryzmów można ułożyć cały kawałek i uznano to za odkrywcze?odważne?Za jakie do cholery bo nie bardzo rozumiem.