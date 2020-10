Zirytowana dziewczyna Brada Pitta apeluje do hejterów: "Nie obserwujcie ludzi, których nie chcecie widzieć. TO PROSTE"

Och 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie obserwuję nikogo na instagramie, ale gdyby ktoś mnie wkurzał to przestałbym go obserwować. To są prywatne profile i każdy może tam zamieszczać co chce. Natomiast jeżeli coś wychodzi poza instagram i pojawia się szeroko w mediach to mogę wyrazić opinię jako czytelnik, że nie chcę aby mi wmawiano, że osoba która wygląda jak zwykła Grażynka z warzywniaka to sexbomba albo jakiś Janusz z wąsem to wielki amant wszechczasów. Ludzie nie muszą kupować wszystkiego co im się sprzedaje. Oczywiście jest jeszcze rzecz gustu i upodobań, ale wmawianie innym, że ktoś jest mega piękny jeżeli nie jest albo mega utalentowany jeżeli nie jest bo artykuł sponsorowany przez Prowców to wtedy trzeba liczyć, że ktoś tą opinię podważy.