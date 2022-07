Zmarł brat Karoliny Brzuszczyńskiej. Influencerka pożegnała go w poruszającym poście: "Za dużo się wycierpiałeś, odpoczywaj"

Patka 14 min. temu zgłoś do moderacji 32 1 Odpowiedz

Śmierć to nie koniec. Wierzę, że mój tato opiekuje się mną z góry. Dziś miałam sen. Nasz dom rodzinny. W kuchni powódź. Odkrywam, że woda leje się z lodówki. Zamoczone są kable. Jestem przerażona. Wybiegam na ganek, mój ojciec jak zwykle grzebie coś na podwórku, wołam go: tato, tato... Zawsze go tak wolałam jak potrzebowałam pomocy, byłam jego małą córeczką. We śnie tato idzie ze mną do kuchni i zaczyna majstrować przy lodówce, czuję ulgę. Nagle budzę się. Ogarnia mnie nostalgia. Tęsknię za tatą. Idę napić się wody, kiedy pod nogami czuję coś mokrego. Zapalam światło i... Woda wycieka spod lodówki!!! A dopiero co mi się to śniło. Biegnę i budzę męża. Okazało się, że jakiś kanalik się zapchał, coś tam wypadło... Kto wie co byłoby do rana. Nie wierzę w zbieg okoliczności, wierzę, że to ostrzeżenie od taty. Lodówka jest praktycznie nowa, nie było z nią żadnych problemów, więc nie mogłam wykreować sobie tego snu myśląc, że może się zepsuje. Bo w ogóle o niej nie myślałam ostatnio. Zepsuła się nagle.