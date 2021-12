Zmęczona Agnieszka Włodarczyk pozdrawia internautki piszące, że jest "JAKAŚ TAKA ZANIEDBANA": "Takie komentarze DOBIJAJĄ"

Aneta 38 min. temu zgłoś do moderacji 22 5 Odpowiedz

A co mnie dobija to mysl jak sie czula zona tej jej bylego Krawczyka ktorego ona tulila do siebie a ta biedna kobieta z blizniakami, sama!!!! To jest dopiero dobijanie. Kazda matka wie o co komon, a jeszcze samotna matka blizniakow, wow, Agnieszko, twoja sytuacja jest po prostu komfortowa!!!