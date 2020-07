Zmoczona Kourtney Kardashian w kusym bikini za 300 złotych przechadza się po plaży z Kendall Jenner i Scottem Disickiem (ZDJĘCIA)

Pośladki Kourtney w żółtym kostiumie na plaży

Co ciekawe, to, że miłość Scotta i Sofii rozgorzała na nowo, wcale nie oznacza, że dla 37-latka Kourtney zeszła na dalszy plan. Wręcz przeciwnie: biznesmen wciąż spędza z Kardashianką tyle czasu, ile to możliwe (w końcu zobowiązuje ich do tego kontrakt). W czwartek Disick towarzyszył matce swoich dzieci na spacerze po plaży w Malibu, na który wybrali się w towarzystwie kilku przyjaciół i Kendall Jenner. 41-latka wykorzystała okazję, żeby pochwalić się swoim podrasowanym chirurgicznie ciałem w kusym bikini marki Esmee za 300 złotych, z kolei Kendall podkreśliła szczupłą sylwetkę w kremowej bluzce i białych, ultrakrótkich szortach.