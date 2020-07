Sofia Richie i Scott Disick już do siebie WRÓCILI?! Spacerowali razem po plaży w Malibu... (ZDJĘCIA)

Lewandowska: "Konturing w stylu Kim Kardashian nie jest dla mnie"

Jak to jednak w rodzinie Kardashianów bywa, doszło do kolejnego zwrotu akcji. 4 lipca Scott świętował Dzień Niepodległości wraz z Sofią. Para przyjechała na plażę w Malibu samochodem celebryty, a później ruszyła na spotkanie ze wspólnymi przyjaciółmi. Wszystko wskazuje na to, że byli kochankowie do siebie wrócili.