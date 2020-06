Kourtney Kardashian JUŻ WRÓCIŁA do Scotta Disicka?! Opublikowała zdjęcie w jego koszuli... (FOTO)

🤦‍♀️🤦‍♀️ 23 min. temu zgłoś do moderacji 14 3 Odpowiedz

Przecież ona takie cyrki robiła nawet kiedy Scott był zajęty. Ciagle próbowała go odbić wstawiała dwuznaczne zdjęcia z gołym tyłkiem na łóżku będąc z nim, tylko po to żeby Sofia była zazdrosna. Tyle ze Scott ja olewał i mówił żeby nie robiła sobie nadziei bo jego reakcja jest poważna i kocha Sofie. Sofia kopnęła go w d... to poleciał do pewniaka