Znany z "Big Brothera" Maciej Borowicz wydał oświadczenie po oskarżeniach, że pobił partnerkę: "Jestem pod opieką specjalistów"

zapamietajcie sobie kobiety jesli ktokolwiek mowi do was jak ten pan czyli: wyrażam przeprosiny wobec wszystkich, których dotknęły moje czyny. To tak naprawde nie bierze grama dpowiedzialnosc i nie czuje sie winny. Bo takie czyny dotknely by KAZDEGO ale wg niego tak formuujac zdanie dobra przeprosze jakby KOGOS urazilo. a potwierdza to co pisze dalej ze sa syatcja ma wiecej niz jeden wymiar czyli wg niego taki ze ojoj do nie moja wina BO ONA czy ktos inny mnie do tego doprowadzili. Takie osoby to narcyzi, socjopaci, psychopaci albo osoby z zaburzeniami. Normlana osoba tak sie nie zachowuje i nie mowi. Mowi przepraszam wiem ze zle zrobilem nic mnie nie tlumaczy bo nawet jesli ktos mnie wkurze to nie jest normlae zeby go tluc tyle