Zniecierpliwiona Barbara Kurdej-Szatan czeka na rozwiązanie: "Termin miałam dziś... ALE NIC SIĘ NIE ZADZIEWA" (FOTO)

Kalina 51 min. temu zgłoś do moderacji 51 9 Odpowiedz

Jakie to jest żałosne. Niektórzy ludzie zachowują się jak zwierzęta. Zero granic, zero intymności, wszystko wywalą do publicznej wiadomości. O takich rzeczach się rozmawia ze swoim facetem, mamą, siostrą, bliską przyjaciółką a nie na instagramie przy wszystkich. O rozwarciu też napisze? Brzuch wywala przy każdej okazji. Jaki potem można mieć szacunek do takiej kobiety? Ja tracę. przestaję się dziwić potem facetom, którzy przestają szanować taką kobietę, która się dosłownie obnaża przed całym światem ze swoim życiem, ciałem i intymnością