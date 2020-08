Lekko spanikowana Barbara Kurdej-Szatan czuje, że urodzi PRZED TERMINEM: " Nie mamy jeszcze nawet łóżeczka"

Hmm 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jesli ma termin na polowe wrzesnia, to dobrze by było jeszcze troche ponosic ciążę. Nie wiem dlaczego sie ekscytuje, ze moze urodzic przedwczesnie. Jesli urodzi teraz to niech sie nie przejmuje brakiem rzeczy dla dziecka, i tak nikt by jej nie wypuścił tak szybko z wczesniakiem do domu.