Zofia Zborowska wycofała się z show biznesu na rzecz macierzyństwa: "Czasem fajnie jest zrobić KROK W TYŁ" (WIDEO)

;-) 23 min. temu zgłoś do moderacji 19 2 Odpowiedz

Mie ma propozycji to "docenia ważne chwile w domu" Byłyby dobre role za dobre pieniądze byłaby "konieczność zachowania równowagi między życiem osobistym a zawodowym i nierezygnowania ze swoich pasji". Z obserwacji koleżanek, a my wszystkie jesteśmy już po 40-tce i mamy dzieci co najmniej w szkole podstawowej, widzę 100% prawidłowość: która ma fajną satysfakcjonującą pracę najczęściej na swoim ta w góra kilka miesięcy po pordodzie w niej z powrotem jest, a z reguły po prostu cały czas pracuje, tyle że troche mniej. Która nie lubi pracy, kombibuje, aby jak najdłużej siedzieć z dzieckiem. Tak że zamiłowanie do siedzenia z dzieckiem jest wprost proporcjonalne do nielubienia pracy lub braku pracy.