Fani W SZOKU na widok Andrzeja Wrony przebranego za JEZUSA CHRYSTUSA: "Boże jedyny!" (FOTO)

Wygląda na to, że Zofia Zborowska zaraziła w końcu męża "aktorskim bakcylem". Członek polskiej reprezentacji w siatkówce Andrzej Wrona właśnie zadebiutował na wielkim ekranie. Choć przyznano mu rolę epizodyczną, to jednak dość znaczącą. Sportowiec wciela się bowiem w filmie Bejbis w postać Jezusa Chrystusa . Krwawymi stygmatami pochwalił się nawet na Instagramie.

Oprócz tego, że gram Jezusa, to niewiele jest tu podobieństw do "Pasji", choć cała ekipa od charakteryzacji to ta sama, która była w "Pasji". Byłem pod olbrzymim wrażeniem, co potrafią zrobić z moją twarzą i dłońmi, bo przecież miałem stygmaty.