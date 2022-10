Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach przyszli razem na ściankę! Zatęsknili za pozowaniem? (ZDJĘCIA)

Co powiecie? 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 4 Odpowiedz

W tym kraju wystarczy sie urodzic w dobrej rodzinie zeby reszte zycia spedzic jak oaczek w masle. Podobnie juz jest pronowana corka pewnej aktorki oraz mlodsza siostra innej. Najgorzej ma blizniak jednego z modych aktorow bo ani tylu followersow co tamten, ani szans na odebranie roli bo w tym samym wieku. Ciekawe kiedy bedziecie nam znowu wciskac corki znane z tego,ze rodzice to dziennikarze. Szolbiznes jest zaklamany. Promowane jest kolesiostwo i nie eazne czy jestes ladna czy brzydka to jak masz znane nazwisko to zrobisz kariere.