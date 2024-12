Zofia Zborowska z pastą do zębów pod nosem nadaje z garderoby i odnosi się do afery ze stanikiem. "Buziaczki z XXI wieku!"

Krysiu, przestań patrzeć na pierś jako coś tylko i wyłącznie erotycznego. Pierś przede wszystkim jest po to, aby wykarmić dziecko. I jak spojrzysz na to w taki sposób, to jakoś od razu schodzi powietrze z przepony - odpisała jej aktorka.

Szczerze? Wrzucając zdjęcie z karmienia Jasi, będąc pomalowana i uczesana, nie sądziłam, że Grażyny ze średniowiecza aż tak się odpalą. Wnioski mam następujące: absolutnie nie wolno "świecić cycem", jak się karmi, a już na pewno nie wtedy, jak się ma zrobione włosy i (o zgrozo) czerwone usta. No, bo jak się doda do tego zestawu uśmiech i fragment piersi, no to proszę państwa, mamy już prawie po*nosa - napisała.

Słuchajcie, bo już się pogubiłam. A to jest spoko, czy nie? Bo niby bikini, ale z drugiej strony... jestem w garderobie. A tu wiadomo, że to już ma inny kontekst. Plus, prześwituje sutek. No sama nie wiem. To białe pod nosem to pasta do zębów na (jakże niepasującego do cycków) pryszcza. Buziaczki z XXI wieku! - czytamy.