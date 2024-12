Żona Bruce'a Willisa w poruszającym wpisie z okazji rocznicy związku: "Kiedyś przynosiły ekscytację, teraz kotłują się we mnie różne emocje"

Emma Heming-Willis o chorobie męża

Zastanawiam się: "Dlaczego on? Dlaczego my?". Robię to, by poczuć złość i żal. Potem otrząsam się i wracam do tego, co jest. A to, co jest, to bezwarunkowa miłość. Czuję się błogosławiona, wiedząc o tym i to dzięki niemu. Za każdym razem podejmowałabym takie same decyzje, słuchając swojego serca - podsumowała.