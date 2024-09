Żona i córka Adama Małysza SKRADŁY SHOW na weselu. Stylowe? (FOTO)

zgłoś do moderacji

Mój maltańczyk nie chce jeść suchej karmy. Niestety, zmiana nic nie dała - wciąż występuje problem. Przepada za to za "ludzkim" jedzeniem, ale przecież "nie dla psa kiełbasa". Próbowałam dawać karmę mokrą z Doliny Noteci albo Royala, ale też nie zawsze ma chęć. W dodatku jest alergikiem i musi mieć przystosowaną karmę do jego uczulenia. Czy ktoś z Was miał podobny kłopot?