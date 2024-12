Żona Jakuba Tolaka kolejny raz TRAFIŁA DO SZPITALA: "Znów pojawiło się zapalenie"

Bodajże Sophia Loren na starość nawet z domu nie chciała wyjść, żeby nikt jej nie widział starej i brzydkiej, ale żeby zapamiętano ją piękna. A "gwiazdy" teraz to transmisje z kolonoskopii robią, bloku operacyjnego, przed i po, byle tylko ktoś zauważył. Przykra sprawa z tym sercem, ale po co to dawać ludziom do oglądania? Zero prywatności