Żona Macieja Rybusa publikuje wymowny wpis w obliczu plotek o ROZSTANIU! "Zawsze SZUKAŁAM MIŁOŚCI"

Kryzys w małżeństwie Macieja Rybusa?

Dla żony Maciej Rybus przeprowadził się do Rosji. Do niedawna, mimo krytyki ze strony polskich fanów, wszystko wskazywało na to, że małżonkowie są tam szczęśliwi. Jednakże ostatnia instagramowa aktywność ukochanej piłkarza mocno zastanawia. Z profilu Lany zniknęły bowiem zdjęcia z mężem. Co więcej, kobieta zaczęła przedstawiać się panieńskim nazwiskiem - Bajmatowa.