Żona Piotra Głowackiego obwieszcza w "DD TVN": "Nie rozwiedziemy się W NAJBLIŻSZYM CZASIE"

Będziemy pośmiewiskiem tego programu, przez ciebie, bo drzesz się na mnie. Wszyscy mówią, że małżeństwa nie powinny brać udziału w czymś takim, bo to jest rozwód! I to jest prawda - grzmiała.

Są osoby, które bardzo dosłownie wszystko traktują - mówiła. Do tego stopnia, że piszą mi, że skoro widziałam pierwszy odcinek, to lepiej żebym się poprawiła w drugim. Tego się nie da zrobić, bardzo przepraszam. To się odbyło w lutym.

Ja mam do tego zdystansowany stosunek - stwierdziła. Tego nie jest aż tak strasznie dużo, tak jak media zaczęły to promować. Tych komentarzy jest naprawdę kilkadziesiąt od osób, które komentują w kółko i w kółko. I cóż ja im mogę powiedzieć, mogą też dopingować jakieś inne pary, albo jakiś inny program, jeśli jest tak denerwująco. Ale apelowałabym o dystans, to jest show telewizyjne. My jesteśmy aktorami, jak gdyby. Poszliśmy vabank i wiadomo było, części to będzie się podobał, a części nie. Nie mam ambicji podobać się wszystkim, a mam całkiem fajną rzeszę fanów.