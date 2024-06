Zorganizowali córce pierwszą komunię w stylu Barbie. Internautom aż skoczyło ciśnienie: "Chcę wierzyć, że to się nie stało" (WIDEO)

Zorganizowali córce komunię w stylu Barbie. Internauci aż zaniemówili

Uwagę zwracała też kreacja dziewczynki, która, wyposażona w potężny naszyjnik i lalki-pomocników, kroczyła przez różowy dywan z bukietem kwiatów pod kolor. Po co to wszystko? To pytanie zadają sobie teraz internauci. Do tej pory nagranie obejrzało ponad 20 tysięcy osób, a 1,5 tysiąca zostawiło po sobie ślad w postaci komentarza - i to raczej nie przepełnionego zachwytem.

"Chcę wierzyć, że to się nie stało", "To ślub, czy komunia? I po co jej ten bukiet kwiatów? Nic z tego nie rozumiem", "Mnie pokonał ten naszyjnik", "Jak wszyscy widzimy, to wiara jest tu najważniejsza", "Wygląda jak miks ślubu z karnawałem. Nie pojmuję tego", "Po co to wszystko? Niech mnie ktoś oświeci", "Chcę tak dużo napisać, że nie wiem, od tego zacząć...", "Teraz sobie wyobraźcie, jak to będzie wyglądało, gdy faktycznie wyjdzie za mąż", "Za dużo wszystkiego. Aż się nie da patrzeć" - czytamy.