Zosia Ślotała chwali się utalentowaną córką: "Rania usiadła do fortepianu"

Lubię wracać wspomnieniami do naszego ślubu... To zdjęcie było zrobione podczas przygotowań, tuż przed wyjazdem do Łazienek. Rania w pełni ubrana i gotowa usiadła do fortepianu. Jej cały strój tak wpasował się, że wyglądała jak namalowana na obrazie. Pamiętam, że była strasznie przejęta tym, co ma się wydarzyć i przede wszystkim swoją ważną rolą rzucania kwiatków.