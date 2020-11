Zrelaksowana Julia Wieniawa włóczy się po górach z Nikodemem Rozbickim (ZDJĘCIA)

Trzeba przyznać Julii Wieniawie , że jest prawdziwą "kobietą renesansu". Jedna z najpopularniejszych polskich aktorek śpiewa, gra w serialach i filmach, pozuje do zdjęć, prowadzi firmę kosmetyczną, a ostatnio także prawie "wytańczyła" sobie Kryształową Kulę w Tańcu z Gwiazdami. Ku powszechnemu zdziwieniu, ostatecznie lepsza okazała się Edyta Zając .

Choć Julce nie udało się zwyciężyć w tanecznym show nagrody w wysokości 100 tysięcy złotych, gwiazda nie ma co narzekać na swoją sytuację finansową. Kolejne współprace z najróżniejszymi markami skutecznie podreperowały jej domowy budżet i sprawiły, że jej pozycja w branży jeszcze długo pozostanie niezagrożona. Systematycznie powiększający się majątek pozwala celebrytce inwestować w kolejne nieruchomości: jakiś czas temu 21-latka kupiła trzecie (!) mieszkanie, które ponoć wyniosło ją aż dwa miliony złotych. Celebrytka od kilku miesięcy dogląda prac remontowych w nabytym apartamencie na Żoliborzu i wszystko wskazuje na to, że już niebawem będzie mogła wprowadzić się do swojego "gniazdka marzeń". Ogromne mieszkanie będzie wyposażone w imponujący ogród na tarasie, czym celebrytka zdążyła się wielokrotnie pochwalić w licznych instagramowych relacjach.