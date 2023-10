Zwyciężczyni "The Voice of Poland" walczy z KRYTYKĄ po ujawnieniu planów weselnych. "Brak szacunku do ludzi, którzy cię wychowali"

Aleksandra Nizio dała się poznać szerokiej publiczności za sprawą udziału w 5. edycji programu muzycznego "The Voice of Poland" . 19-letnia wówczas reprezentantka drużyny Justyny Steczkowskiej pokonała wszystkich rywali, wygrywając 50 tysięcy złotych i kontrakt płytowy z jedną z wytwórni fonograficznych.

Aleksandra Nizio napisała, czego zabraknie na jej ślubie. Internauci byli bezwględni

Zwyciężczyni "The Voice of Poland" tymczasowo odłożyła na bok działalność muzyczną. W ostatnim czasie jej profil na Instagramie wypełnia się przede wszystkim poradami ślubnymi . Przy tej okazji 28-latka wyznała, że sama intensywnie przygotowuje się do najważniejszego dnia w swoim życiu .

Wokalistka zwróciła uwagę m.in. na nadmiar atrakcji odwracających uwagę od święta miłości, jakim powinny być ślub i wesele. Aleksandra jest również przeciwniczką wydawania zbyt wielu ciepłych posiłków , tłumacząc to marnotrawstwem jedzenia. Trzecim wymienionym przez nią przykładem była rezygnacja z weselnego szlagieru "Cudownych rodziców mam" z repertuaru Urszuli Sipińskiej. To właśnie ten punkt podzielił internautów, którzy dali upust swych emocji w komentarzach.

Takim filmikiem chcesz udowodnić, że jak ktoś miał inne wesele, to jest gorszy czy o co chodzi?; "Cudownych rodziców mam" to najbardziej wzruszająca piosenka. Bez niej nie ma podziękowań, to taki brak szacunku do ludzi, którzy cię wychowali; I czym tu się chwalić? Skąpstwem? - dopytywali użytkownicy Instagrama.