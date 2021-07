"Zwyczajna" Anna Lewandowska paraduje po planie zdjęciowym w SUKIENCE Z SIECIÓWKI (FOTO)

nata 2 godz. temu zgłoś do moderacji 508 7 Odpowiedz

Niedawno słyszałam, jak Ania chwaliła się , że organizuje szkolenia dla kobiet, jak połączyć pracę zawodową z obowiązkami domowymi. Zabawne, że uczy tego kobieta, która jest żoną milionera i nie musi pracować zawodowo, a prace domowe może zlecić innym. Jeszcze zabawniejsze jest to, że polskie kobiety świetnie łączą obowiązki domowe z pracą zawodową. Dużo gorzej wychodzi to mężczyznom. To oni powinni się nauczyć, jak łączyć opiekę nad dziećmi, obowiązki domowe z pracą zawodową. Kobiety już to potrafią.