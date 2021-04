"Zwyczajna" Lana del Rey spaceruje w szortach po Beverly Hills (ZDJĘCIA)

Lana del Rey ma za sobą bardzo pracowity okres w życiu. 19 marca tego roku ukazała się jej długo wyczekiwana przez fanów płyta "Chemtrails over the Country Club". O wydawnictwie już wcześniej zrobiło się bardzo głośno, nie tylko za sprawą muzycznej zawartości. Wiele kontrowersji wywołała okładka płyty, a konkretniej podpis, jaki Lana zamieściła na Instagramie, chwaląc się grafiką. 35-letnia artystka sfotografowała się razem z bliskimi, a w opisie sama zwróciła uwagę, że zadaje się też z osobami o innym kolorze skóry niż jej, co miało być jej odpowiedzią na pojawiające się stale pogłoski o jej rzekomym rasizmie.