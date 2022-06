Zwyczajna Meghan Markle popija lemoniadę i podziwia księcia Harry'ego podczas meczu polo (ZDJĘCIA)

info 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Powolne próby ocieplania wizerunku. Na razie przekonają naiwnych, potem może tych których totalnie zrazili. Z drugiej strony zaskakuje pozytywne przyjęcie przez tą bardziej naiwną część oglądających - to para książęca, co widać przez to że książe uprawia polo - sport NIE dla plebsu.